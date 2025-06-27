Член Центрального военного совета КНР Мяо Хуа снят с должности
12:32 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) 14-го созыва проголосовал за отстранение от должности члена Центрального военного совета (ЦВС) КНР Мяо Хуа. Решение принято по итогам заседания Постоянного комитета ВСНП, сообщило Центральное телевидение Китая.
В ноябре 2024 года официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что член Центрального военного совета КНР Мяо Хуа находится под следствием, его подозревают в серьезных нарушения дисциплины.
ЦВС КНР осуществляет руководство Народно-освободительной армией Китая. Он выполняет свои функции параллельно с партийным органом по управлению вооруженными силами — Военным советом Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК). Глава КНР Си Цзиньпин является председателем ЦВС КНР и Военного совета ЦК КПК.
НОВОСТИ
- 12:20 27.06.2025
- Верующие в Армении не дали задержать архиепископа Микаеля Аджапахяна
- 12:05 27.06.2025
- Пакистан не будет отзывать письмо о номинировании Трампа на Нобелевскую премию - СМИ
- 12:00 27.06.2025
- США отменят ряд ограничительных торговых мер против Китая — Минкоммерции КНР
- 12:00 27.06.2025
- Инфляция в Казахстане растет из-за повышения курса рубля — глава Нацбанка республики
- 11:32 27.06.2025
- Спецназ вошел на территорию Патриархата Армянской апостольской церкви в Эчмиадзине
- 11:25 27.06.2025
- Служба безопасности Сбера помогла задержать лидера преступников, занимавшихся фиктивными кредитами
- 11:20 27.06.2025
- Средства ПВО за час сбили 6 украинских БПЛА над Брянской и Курской областями
- 11:05 27.06.2025
- Нехватка редкоземельных металлов может сорвать планы ЕС по укреплению обороны — Euractiv
- 11:00 27.06.2025
- Европа опасается закупать оружие у США из-за политики Трампа — Bloomberg
- 10:32 27.06.2025
- Польша готова постепенно передавать Киеву МиГ-29 — МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать