Член Центрального военного совета КНР Мяо Хуа снят с должности

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган КНР) 14-го созыва проголосовал за отстранение от должности члена Центрального военного совета (ЦВС) КНР Мяо Хуа. Решение принято по итогам заседания Постоянного комитета ВСНП, сообщило Центральное телевидение Китая.

В ноябре 2024 года официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что член Центрального военного совета КНР Мяо Хуа находится под следствием, его подозревают в серьезных нарушения дисциплины.

ЦВС КНР осуществляет руководство Народно-освободительной армией Китая. Он выполняет свои функции параллельно с партийным органом по управлению вооруженными силами — Военным советом Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК). Глава КНР Си Цзиньпин является председателем ЦВС КНР и Военного совета ЦК КПК.