Акционеры утвердили рекордные в истории Сбера и российского рынка дивиденды

16:05

Подведены итоги годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк за 2024 год, которое прошло в новом дистанционном формате с возможностью заочного голосования.

Собрание утвердило рекомендации Наблюдательного совета о выплате дивидендов за 2024 год в размере 786,9 млрд руб. (34,84 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акции), а также утвердило дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 18 июля 2025 года.

Акционеры утвердили годовой отчет Сбербанка за 2024 год, выбрали аудиторскую организацию, утвердили новые редакции Устава банка и нормативных документов, регулирующих деятельность органов управления банка.

Кроме того, собранием избран новый состав наблюдательного совета Сбербанка в количестве 14 человек, половину из которых составляют независимые директора.

«Сбер – важный институт развития страны. Его финансовое состояние отражает реальную ситуацию в экономике. За 2024 год Сбер вновь показал выдающиеся итоги работы, – отметил председатель наблюдательного совета Сбербанка, министр финансов РФ Антон Силуанов. – Дивиденды от крупнейших российских компаний – это важный вклад в государственный бюджет. Рекордный размер дивидендов Сбера позволит повысить эффективность государственных расходов и обеспечить стабильность финансовой системы России».

«В 2024 году благодаря нашим клиентам, акционерам и эффективной работе команды Сбера мы достигли впечатляющих финансовых результатов. Сегодня акционеры утвердили рекордные для Сбера и российского рынка

дивиденды – почти 787 млрд руб. Нам важно делиться успехами и обеспечить достойную доходность инвестиций наших акционеров, – подчеркнул президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Это укрепит уверенность в нашей финансовой устойчивости и надежности. Сбер продолжит технологическое развитие всех направлений деятельности, что будет способствовать повышению уровня экономического развития страны».

Акционеры голосовали онлайн по вопросам повестки дня собрания в одном из двух сервисов: «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» или E-voting. Для акционеров, учитывающих акции в депозитарии Сбербанка, голосование также было доступно в приложении «СберИнвестиции».