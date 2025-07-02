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ЕК направит в Словакию делегацию для обсуждения 18-го пакета санкций против РФ

09:20 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия в четверг, 3 июля, направит в Словакию делегацию, чтобы договориться с Братиславой о 18-м пакете антироссийских санкций. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломата из Евросоюза.

Глава Европейского совета Антониу Кошта ранее на пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне заявил, что лидеры стран ЕС не смогли утвердить 18-й пакет санкций против РФ. В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что работа над 18-м набором рестрикций «идет полным ходом», но не назвала возможных сроков ее завершения. По информации дипломатических источников в Брюсселе, утверждение очередного пакета санкций на саммите заблокировала Словакия.

Как отмечает Politico, Брюссель рассчитывает на достижение договоренности с Братиславой в ближайшие дни. Правительство Роберта Фицо обеспокоено возможными экономическими потерями, связанными с транзитом газа, сообщает издание. 1 июля в ходе телефонного разговора со своим испанским коллегой Педро Санчесом Фицо заявил, что заблокирует 18-й пакет санкций при отсутствии гарантий минимизации последствий остановки импорта в республику газа из России.

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