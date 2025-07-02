Дело главы Гагаузии шито белыми нитками — архиепископ Маркелл

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл считает, что обвинения против главы Гагаузии Евгении Гуцул «шиты белыми нитками».

«С самого начала был не согласен с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул. Здесь невооруженным глазом видно: изначально причина ее задержания была отнюдь не юридическая. Поэтому я с самого начала высказывал свое несогласие. Хочу сказать прямо: она не должна находиться за решеткой. Настоящих виновных нужно искать в другом месте. И как гражданин, и как христианин, я убежден — это дело шито белыми нитками», — сказал священник Молдавской православной церкви в интервью телеканалу «Первый в Молдове».

Ранее адвокат Гуцул Наталья Байрам заявила корреспонденту ТАСС, что защита работает над подготовкой обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), так как не видит возможности отстоять ее права в молдавском суде, который находится под давлением властей. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения, заявляя, что за ее арестом стоит президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, которые хотят отстранить ее от должности.