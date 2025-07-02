Россияне ответили на вопрос, готовы ли вкладываться долгосрочно

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Исследование Сбера и УК «Первая» показало, что значительная доля россиян готова инвестировать на 5 лет и более.

Наибольшее количество опрошенных указало, что приемлемый срок для тех, кто готов вкладываться в инструменты, отличные от банковских депозитов, составляет 2-3 года. Так ответили 25% респондентов в ходе опроса, проведенного Сбером и управляющей компанией «Первая» в преддверии Международногофинансового конгресса.

В то же время довольно большая часть россиян ответила, что готова вкладываться на гораздо более долгий срок: 19% опрошенных — на 4-5 лет, 17% — на 6-10 лет. Инвестировать на срок более 10 лет готовы 5%, более 15 лет — 7% россиян.

Больше всего потенциальных долгосрочных инвесторов живет в Ярославле (приемлемый срок для инвестиций у них — 7,2 года), Кирове (7 лет) и Санкт-Петербурге (6,9 лет). Самыми нетерпеливыми инвесторами оказались респонденты из Ижевска (4,4 года), Саратова (4,6 года) и Севастополя (4,8 года).

«Готовность довольно большого количества россиян вкладывать на сроки от 5 лет — это хороший знак как для российского фондового рынка, так и для российской экономики в целом, – отметил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка. – Фактически доля тех, кто готов вкладываться долгосрочно и на короткий срок практически сравнялась. Так, 22% опрошенных отметили приемлемым для себя срок от 9 месяцев до одного года, а всего 5% — до полугода. С учетом того, что компании и государство сейчас активно продвигают инструменты, которые способствуют увеличению срока вложений, в частности, программу долгосрочных сбережений, новый ИИС третьего типа или долевое страхование жизни, доля россиян, инвестирующих долгосрочных, будет расти. В конечном счете долгосрочные вложения, как показывает практика, наибольшую пользу приносят именно людям, которые получают возможность сформировать значительные накопления».

При этом большинство россиян (35,7%) считает достойной и достаточной рублевую доходность 10% годовых, 32,2% хотят в два раза больше — 20%. Если речь идет об инвестициях в валюте (доллары, евро, юани) 38,6% считают достойной и достаточной доходность в 5% годовых, и еще 31,3% — в 10%.

Самые большие требования к потенциальной рублевой доходности у жителей Перми, их устроит 24,3% годовых. Следом идут респонденты из Барнаула (21,1%) и Казань (19,7%). Самые скромные запросы у жителей Оренбурга (9,9%), Астрахани (10,7%) и Ижевска (11,4%).

Опрос проводился в марте 2025 года в городах с населением более 500 тыс. человек. В нем приняли участие шесть тысяч человек.