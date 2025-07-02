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НОВОСТИ

Макрон сообщил Зеленскому, что позиция Путина по Украине непреклонна

10:30 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным связался с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, Макрон поведал Зеленскому о состоявшемся звонке и сообщил, что позиция Путина по Украине не изменилась.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин подчеркнул Макрону, что долгосрочное урегулирование на Украине должно устранить причины конфликта, а также опираться на реалии на земле.

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