В Польше ликвидировали банду украинцев, занимавшихся похищением мигрантов — полиция

10:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские в Польше ликвидировали банду из четырех граждан Украины, которые занимались похищением нелегальных мигрантов.

«Сотрудники Центрального бюро расследований полиции из Гожува-Велькопольского ликвидировали международную преступную группу, ответственную за жестокие похищения иностранцев на территории Польши и Латвии. Благодаря скоординированным действиям были задержаны четыре человека, подозреваемые, в частности, в похищениях, требовании выкупа и незаконном пересечении границы», — говорится в заявлении на сайте Центрального бюро расследований польской полиции.

Как отмечает радиостанция RMF FM, все четверо задержанных — граждане Украины. От их действий пострадали двое эфиопцев в Польше и трое граждан Мали на территории Латвии. Преступники перевозили своих жертв в багажнике автомобиля, отбирали у них телефоны, деньги и одежду, подвергали пыткам, а также требовали выкуп у их семей. Кроме того, мигрантам из Африки угрожали убийством за неповиновение.