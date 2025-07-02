Крупные западные компании начали внедрять китайские системы ИИ — WSJ
12:00 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупные западные корпорации, включая британские банки HSBC и Standard Chartered, начали использовать ИИ-сервисы от китайских разработчиков. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
«Модель [китайской компании] DeepSeek в целом того же качества, но в 17 раз дешевле», — приводит газета слова сооснователя кипрской платформы Latenode по интеграции ИИ в бизнес-процессы Олега Занкова. Отмечается, что китайские технологические гиганты, в том числе Alibaba, способствуют распространению своих технологий, выпуская ИИ-модели с открытым исходным кодом. Это позволяет сторонним разработчикам свободно использовать и адаптировать их, что ускоряет внедрение на мировом рынке.
В апреле китайская технологическая компания Alibaba Cloud, также известная как Aliyun, представила новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом Qwen3. Как заявил разработчик, она стала самой мощной в мире моделью в своей категории.
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