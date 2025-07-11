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Украина не может вступить в ЕС, потому что это будет означать для него войну с РФ — Орбан

12:05 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не должен принимать в свой состав Украину не только из-за того, что она к этому не готова, но и потому, что это будет означать для него войну с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

«Мы не видим очертаний будущей современной украинской экономики, равно как и не видим намерения прекратить войну. Представьте себе, что Украина сегодня стала бы членом Европейского союза. Тогда Европейский союз в тот же день начал бы войну с Россией», — сказал глава правительства.

Тем не менее, посетовал Орбан, на каждом саммите ЕС приходится слышать от других европейских лидеров, будто Украина выполнила все условия для присоединения к сообществу. «По сути, они утверждают, что там ликвидирована коррупция, царит верховенство закона, соблюдаются права человека, а экономика становится более устойчивой», — отметил премьер.

По его мнению, это не соответствует действительности. «Те, кто говорит, что Украина готова к вступлению в Европейский союз, очень далеки от реальности», — заключил Орбан.

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