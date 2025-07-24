Армия Камбоджи ответила контратакой на вторжение тайских войск — СМИ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Камбоджи начали контрнаступление против тайских войск после вооруженного инцидента, произошедшего сегодня рано утром на границе двух стран. Об этом сообщила газета «Кхмер таймс» со ссылкой на пресс-секретаря министерства национальной обороны Камбоджи генерала-лейтенанта Мали Сочхеат.

По ее словам, камбоджийская армия действует строго в рамках самообороны, отвечая на неспровоцированное вторжение тайских войск, которое «нарушило территориальную целостность» Камбоджи. «Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы в провинции Оддар-Миенчей», — сообщила представительница Минобороны.

Как отмечает «Кхмер таймс», столкновения начались около 07:30 (03:30 мск) недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Меанчей. Местные жители рассказали изданию, что слышали звуки интенсивных перестрелок и взрывов, указывающие на то, что обе стороны могут использовать тяжелое вооружение. Ситуация остается напряженной, поскольку, как сообщается, обе стороны укрепляют свои позиции вдоль границы.

Отношения Камбоджи и Таиланда продолжают ухудшаться после произошедшего 28 мая вооруженного инцидента, в ходе которого тайские солдаты открыли огонь по камбоджийскому военному посту в деревне Течо Морокот района Фонг на спорной территории, расположенной между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани. В результате этого один камбоджийский военнослужащий был убит и еще несколько получили ранения.

2 июня Камбоджа объявила о намерении передать в Международный суд ООН для юридического урегулирования доставшийся двум странам в наследство со время французского колониального правления в Индокитае спор по демаркации границы в четырех приграничных районах — Мамбей, а также вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей. Таиланд с таким решением Камбоджи не согласился и в одностороннем порядке закрыл со своей стороны все пограничные переходы на совместной границе, вынудив Пномпень пойти на аналогичный ответный шаг.