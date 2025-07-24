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Пассажирский самолет Ан-24 не выходит на связь в Амурской области, на борту 46 человек

09:20 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет Ан-24, на борту которого 46 человек, не выходит на связь в Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Самолет Ан-24 авиакомпании „Ангара“ в нескольких км от аэропорта города Тынды не вышел на связь в контрольной точке», — сказал собеседник агентства.

На борту находятся 40 пассажиров, в том числе 2 детей, и 6 членов экипажа.

По данным оперативных служб, борт следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Организованы поиски самолета.

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