Многие страны ЕС препятствует усилиям по урегулированию конфликта на Украине — Сийярто
09:32 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многие государства — члены Европейского союза (ЕС) препятствуют усилиям по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«К сожалению, многие европейские лидеры препятствуют мирным усилиям. На словах они могут быть за [мирное урегулирование], но на деле они разжигают этот конфликт. Венгрия на протяжении последних трех с половиной лет выступала за прекращение огня и за начало мирных переговоров. Все это время, за исключением последних двух месяцев, остальные страны Европы критиковали Венгрию за это», — сказал он.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать