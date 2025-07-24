09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие государства — члены Европейского союза (ЕС) препятствуют усилиям по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«К сожалению, многие европейские лидеры препятствуют мирным усилиям. На словах они могут быть за [мирное урегулирование], но на деле они разжигают этот конфликт. Венгрия на протяжении последних трех с половиной лет выступала за прекращение огня и за начало мирных переговоров. Все это время, за исключением последних двух месяцев, остальные страны Европы критиковали Венгрию за это», — сказал он.