0
0
2
НОВОСТИ

Выжившие при облете места катастрофы Ан-24 в Приамурье не обнаружены

11:05 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушное судно Ан-24, потерпевшее катастрофу в Амурской области, загорелось при падении, выжившие во время облета места трагедии не обнаружены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

«По информации директора аэропорта города Тынды, при падении Ан-24 произошло возгорание самолета, при облете Ми-8, с воздуха живые не обнаружены», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 24.07.2025
Politico назвала руководство Украины коварным и разрушительным врагом своей страны
0
42
10:32 24.07.2025
39% родителей рассматривают только бюджетные места в вузах для своих детей — опрос
0
95
10:20 24.07.2025
Родственников надругавшихся над девочкой под Калугой детей выдворят из РФ — МВД
0
128
10:05 24.07.2025
Более 70% эстонцев недовольны работой правительства страны — опрос
0
150
10:00 24.07.2025
Найдено место крушения пропавшего в Амурской области Ан-24
0
161
09:32 24.07.2025
Многие страны ЕС препятствует усилиям по урегулированию конфликта на Украине — Сийярто
0
195
09:20 24.07.2025
Пассажирский самолет Ан-24 не выходит на связь в Амурской области, на борту 46 человек
0
206
09:10 24.07.2025
В аэропорту Горно-Алтайск открыли международный терминал
0
191
09:05 24.07.2025
Армия Камбоджи ответила контратакой на вторжение тайских войск — СМИ
0
274
09:00 24.07.2025
Силы ПВО за ночь сбили 39 БПЛА над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем
0
233

Возврат к списку