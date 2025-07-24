Выжившие при облете места катастрофы Ан-24 в Приамурье не обнаружены

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушное судно Ан-24, потерпевшее катастрофу в Амурской области, загорелось при падении, выжившие во время облета места трагедии не обнаружены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

«По информации директора аэропорта города Тынды, при падении Ан-24 произошло возгорание самолета, при облете Ми-8, с воздуха живые не обнаружены», — говорится в сообщении.