В восьми регионах России задержаны девять россиян, призывавшие к убийствам военных — ФСБ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России в восьми регионах РФ задержала девятерых россиян, призывавших к убийствам российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей, Еврейской автономной области задержаны девять граждан Российской Федерации, причастных к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей», — отметили в ЦОС. У них изъяли средства связи, использовавшиеся в противоправной деятельности.

Следственными подразделениями территориальных органов безопасности возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) УК РФ. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.