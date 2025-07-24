В восьми регионах России задержаны девять россиян, призывавшие к убийствам военных — ФСБ
12:00 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России в восьми регионах РФ задержала девятерых россиян, призывавших к убийствам российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей, Еврейской автономной области задержаны девять граждан Российской Федерации, причастных к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей», — отметили в ЦОС. У них изъяли средства связи, использовавшиеся в противоправной деятельности.
Следственными подразделениями территориальных органов безопасности возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) УК РФ. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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