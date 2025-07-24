РФ и Белоруссия ведут в рублях больше 90% расчетов — Мишустин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Минск уже перевели свыше 90% расчетов на национальные валюты, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским премьером Александром Турчиным.

«Уже свыше 90% расчетов мы ведем в национальных валютах», — сказал глава российского кабмина.