Песков подчеркнул важность создания буферных зон с Украиной
13:20 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев давно пытается переносить боевые действия на территорию России, с этим связано создание военными РФ буферных зон на границе двух стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это не новый элемент в заявлениях Киева, они давно пытаются это делать», — сказал представитель Кремля, комментируя призыв главкома ВСУ Александра Сырского к переносу боевых действий на территорию России.
«То, что они пытаются переносить разные элементы войны на нашу территорию, это не ново. Именно поэтому наши военные делают все возможное для создания определенных буферных зон и так далее, а главное — для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры украинского режима», — подчеркнул Песков.
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