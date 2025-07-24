0
0
101
НОВОСТИ

России нужен суверенный ИИ, а чужеродному надо поставить заслон — Матвиенко

15:00 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна создавать собственные, независимые платформы для развития искусственного интеллекта, поскольку «чужеродный» ИИ несет в себе опасность для граждан и страны в целом. Об этом заявила на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Искусственный интеллект — направление, которое во многом будет способствовать технологическому лидерству России, и ни в коем случае мы не должны сдерживать его развитие. <…> Очень важно, чтобы это был суверенный искусственный интеллект и суверенно законодательно регулировался. Мы должны поставить заслон для проникновения чужеродного искусственного интеллекта, потому что это на самом деле будет влиянием на любое суверенное государство», — сказала Матвиенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 24.07.2025
Ситуация вокруг Зангезурского коридора — суверенное дело Баку и Еревана, заявил Песков
0
50
15:12 24.07.2025
Украинцы злоупотребляют правом на убежище в Польше, чтобы избежать призыва — СМИ
0
93
14:32 24.07.2025
Строительство ВСМ Москва — Петербург начнется 1 сентября — Минтранс
0
165
14:12 24.07.2025
МИД Латвии отказал в выдаче визы президенту FIDE Дворковичу
0
213
14:00 24.07.2025
Силы ПВО РФ сбили за сутки 217 украинских беспилотников самолетного типа
0
206
13:32 24.07.2025
Конституция Филиппин не допустит возвращения американских военных баз — посол в США
0
254
13:20 24.07.2025
Песков подчеркнул важность создания буферных зон с Украиной
0
287
13:05 24.07.2025
РФ и Белоруссия ведут в рублях больше 90% расчетов — Мишустин
0
248
13:00 24.07.2025
Делегация РФ вылетела из Стамбула в Москву — источник
0
271
12:54 24.07.2025
Собянин: Завершена модернизация детской поликлиники в Восточном Измайлове
0
243

Возврат к списку