России нужен суверенный ИИ, а чужеродному надо поставить заслон — Матвиенко
15:00 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия должна создавать собственные, независимые платформы для развития искусственного интеллекта, поскольку «чужеродный» ИИ несет в себе опасность для граждан и страны в целом. Об этом заявила на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Искусственный интеллект — направление, которое во многом будет способствовать технологическому лидерству России, и ни в коем случае мы не должны сдерживать его развитие. <…> Очень важно, чтобы это был суверенный искусственный интеллект и суверенно законодательно регулировался. Мы должны поставить заслон для проникновения чужеродного искусственного интеллекта, потому что это на самом деле будет влиянием на любое суверенное государство», — сказала Матвиенко.
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