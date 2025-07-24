Украинцы злоупотребляют правом на убежище в Польше, чтобы избежать призыва — СМИ
15:12 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане Украины злоупотребляют правом на убежище в Польше, одной из причин стала боязнь перед мобилизацией в ВСУ. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на польское управление по делам иностранцев.
По его данным, с января по конец июня около 8,5 тыс. иностранцев подали заявления на убежище в Польше, из них 5 тыс. — граждане Украины. «Самые многочисленные группы заявителей, суммарно 77%, составили граждане Украины и Белоруссии», — рассказал изданию пресс-секретарь ведомства Якуб Дудзяк.
Издание подчеркивает, что большинство просителей убежища составляют мужчины, которые «опасаются мобилизации на территории Украины». Представитель миграционной службы предупредил, что «опасение перед мобилизацией и исполнением других гражданских обязанностей» не представляет собой основания для предоставления статуса беженца.
НОВОСТИ
- 15:32 24.07.2025
- Ситуация вокруг Зангезурского коридора — суверенное дело Баку и Еревана, заявил Песков
- 15:00 24.07.2025
- России нужен суверенный ИИ, а чужеродному надо поставить заслон — Матвиенко
- 14:32 24.07.2025
- Строительство ВСМ Москва — Петербург начнется 1 сентября — Минтранс
- 14:12 24.07.2025
- МИД Латвии отказал в выдаче визы президенту FIDE Дворковичу
- 14:00 24.07.2025
- Силы ПВО РФ сбили за сутки 217 украинских беспилотников самолетного типа
- 13:32 24.07.2025
- Конституция Филиппин не допустит возвращения американских военных баз — посол в США
- 13:20 24.07.2025
- Песков подчеркнул важность создания буферных зон с Украиной
- 13:05 24.07.2025
- РФ и Белоруссия ведут в рублях больше 90% расчетов — Мишустин
- 13:00 24.07.2025
- Делегация РФ вылетела из Стамбула в Москву — источник
- 12:54 24.07.2025
- Собянин: Завершена модернизация детской поликлиники в Восточном Измайлове
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать