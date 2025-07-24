Украинцы злоупотребляют правом на убежище в Польше, чтобы избежать призыва — СМИ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Украины злоупотребляют правом на убежище в Польше, одной из причин стала боязнь перед мобилизацией в ВСУ. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на польское управление по делам иностранцев.

По его данным, с января по конец июня около 8,5 тыс. иностранцев подали заявления на убежище в Польше, из них 5 тыс. — граждане Украины. «Самые многочисленные группы заявителей, суммарно 77%, составили граждане Украины и Белоруссии», — рассказал изданию пресс-секретарь ведомства Якуб Дудзяк.

Издание подчеркивает, что большинство просителей убежища составляют мужчины, которые «опасаются мобилизации на территории Украины». Представитель миграционной службы предупредил, что «опасение перед мобилизацией и исполнением других гражданских обязанностей» не представляет собой основания для предоставления статуса беженца.