Россия в I полугодии 2025 года увеличила экспорт водки более чем на треть

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в первом полугодии 2025 года увеличила экспорт водки в денежном выражении на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до около $25 млн, сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт».

«Согласно оценкам экспертов, за первые полгода 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки 16 тыс. тонн водки на сумму около $25 млн. За аналогичный период прошлого года российский экспорт составил более 13 тыс. тонн на почти $18 млн. Таким образом, экспорт вырос на 21% в натуральном выражении и 39% — в стоимостном», — говорится в сообщении.

В топ-5 стран — импортеров в стоимостном выражении входят Казахстан, Грузия, Азербайджан, Китай и Израиль. Кроме того, в 2025 году Россия возобновила экспорт водки в Лаос (впервые с 2023 года) и Малайзию (впервые с 2022 года).