У Путина не бывает отпуска, но случается иногда пара выходных — Песков

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, но иногда у него случается пара выходных, и то неполноценных. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Live».

Отвечая на вопрос, собирается ли президент в отпуск, представитель Кремля отметил: «Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Собственно, да и функции главы государства не подразумевают возможность уходить в отпуск».

При этом, как указал Песков, «пара выходных иногда случается». «И то полноценных выходных просто физически не может быть», — обратил внимание пресс-секретарь президента.