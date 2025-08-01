У Путина не бывает отпуска, но случается иногда пара выходных — Песков
11:05 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, но иногда у него случается пара выходных, и то неполноценных. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Live».
Отвечая на вопрос, собирается ли президент в отпуск, представитель Кремля отметил: «Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Собственно, да и функции главы государства не подразумевают возможность уходить в отпуск».
При этом, как указал Песков, «пара выходных иногда случается». «И то полноценных выходных просто физически не может быть», — обратил внимание пресс-секретарь президента.
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