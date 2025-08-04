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Власти Израиля сделали страну изгоем, считает экс-премьер еврейского государства

14:32 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль теряет международную поддержку, в том числе на Западе, из-за действий руководства страны в Газе. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в комментарии европейскому изданию Politico.

«Все больше растет разница между ужасающими зверствами, которые учинили боевики ХАМАС над израильтянами 7 октября и тем, что мы делаем с населением Палестины. Мы превратились в государство-изгой», — сказал Ольмерт.

По словам бывшего премьер-министра, гуманитарный кризис в Газе провоцирует «все больше ярости по всему миру». Он добавил, что нынешнее израильское правительство обвиняет своих критиков в антисемитизме, пытаясь защититься от «обоснованных претензий, связанных с чрезмерным применением силы» в Газе. Politico отмечает, что ранее Ольмерт сам защищал Израиль от обвинений в «геноциде» и «совершении военных преступлений», однако со временем его позиция изменилась.

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