Власти Израиля сделали страну изгоем, считает экс-премьер еврейского государства
14:32 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль теряет международную поддержку, в том числе на Западе, из-за действий руководства страны в Газе. Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в комментарии европейскому изданию Politico.
«Все больше растет разница между ужасающими зверствами, которые учинили боевики ХАМАС над израильтянами 7 октября и тем, что мы делаем с населением Палестины. Мы превратились в государство-изгой», — сказал Ольмерт.
По словам бывшего премьер-министра, гуманитарный кризис в Газе провоцирует «все больше ярости по всему миру». Он добавил, что нынешнее израильское правительство обвиняет своих критиков в антисемитизме, пытаясь защититься от «обоснованных претензий, связанных с чрезмерным применением силы» в Газе. Politico отмечает, что ранее Ольмерт сам защищал Израиль от обвинений в «геноциде» и «совершении военных преступлений», однако со временем его позиция изменилась.
НОВОСТИ
- 15:32 04.08.2025
- ЕС рискует стать «энергетической колонией» США после сделки о пошлинах — СМИ
- 15:20 04.08.2025
- Крупнейший «сухой порт» на Дальнем Востоке построят при финансовой поддержке Сбера и ВЭБ.РФ
- 15:12 04.08.2025
- Водопотери в ДНР доходят до 60% — Пушилин
- 15:00 04.08.2025
- Курды сообщили о столкновениях в Алеппо с силами безопасности новых властей Сирии
- 14:12 04.08.2025
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе — июле снизились на 26%, до 742,1 тыс.
- 14:00 04.08.2025
- По военным аэродромам ВСУ нанесен групповой удар с применением гиперзвуковых ракет "Кинжал"
- 13:32 04.08.2025
- Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1 160 военнослужащих
- 13:20 04.08.2025
- Идея выступить с заявлениями с Валаама принадлежит Путину — Песков
- 13:05 04.08.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 120 беспилотников ВСУ
- 13:00 04.08.2025
- Путин готов к встрече с Зеленским после экспертной подготовки — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать