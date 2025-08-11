0
0
96
НОВОСТИ

Все знают, что Зеленскому придется разменять землю на мир — американский политолог

09:05 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиции Украины будут дальше только ухудшаться, и «все знают», что Владимиру Зеленскому придется разменять землю на мир. Об этом заявил корреспонденту ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя планы проведения президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 15 августа очных переговоров в штате Аляска.

«Зеленский говорит, что не разменяет землю на мир. Однако все знают, что он должен будет [это сделать]. Если ему это не известно, то Украине придется найти лидера, которому это известно», — сказал видный американский политолог и историк.

«Нет никаких шансов на то, что Украина в обозримой перспективе вступит в НАТО или отвоюет территории, полученные Россией», — подчеркнул Кузник. Как он констатировал, продолжение боевых действий чревато лишь дальнейшим кровопролитием и потерей Киевом «все большего и большего числа украинских земель». «Это в действительности самая сильная позиция, на которой [когда-либо] будет находиться Украина, если учитывать нехватку у нее живой силы, вооружений, стратегии, финансов и боевого духа», — отметил эксперт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 11.08.2025
Спецслужбы Украины обманом используют россиян в качестве смертников — ФСБ
0
29
09:20 11.08.2025
Один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА на Нижегородскую область
0
74
09:00 11.08.2025
Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских БПЛА над регионами России
0
120
20:45 10.08.2025
Европейские лидеры хотят провести разговор с Трампом до его встречи с Путиным
0
727
19:00 10.08.2025
Службы госбезопасности Абхазии переведены на усиленный режим работы из-за угрозы атак БПЛА на границе с РФ
0
744
18:10 10.08.2025
В Китае задержан для допроса заведующий международным отделом ЦК КПК
0
794
18:00 10.08.2025
Вэнс: Америке хватит финансировать украинскую военную индустрию
0
851
17:30 10.08.2025
Вице-президент США Вэнс считает предстоящую встречу Трампа и Путина прорывом для американской дипломатии
0
762
15:30 10.08.2025
Высокие цены в ресторанах Франции отпугивают посетителей - СМИ
0
979
14:50 10.08.2025
Более 4000 человек приняли участие в спортивном фестивале «Яуза Фест»
0
768

Возврат к списку