Все знают, что Зеленскому придется разменять землю на мир — американский политолог
09:05 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Позиции Украины будут дальше только ухудшаться, и «все знают», что Владимиру Зеленскому придется разменять землю на мир. Об этом заявил корреспонденту ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя планы проведения президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 15 августа очных переговоров в штате Аляска.
«Зеленский говорит, что не разменяет землю на мир. Однако все знают, что он должен будет [это сделать]. Если ему это не известно, то Украине придется найти лидера, которому это известно», — сказал видный американский политолог и историк.
«Нет никаких шансов на то, что Украина в обозримой перспективе вступит в НАТО или отвоюет территории, полученные Россией», — подчеркнул Кузник. Как он констатировал, продолжение боевых действий чревато лишь дальнейшим кровопролитием и потерей Киевом «все большего и большего числа украинских земель». «Это в действительности самая сильная позиция, на которой [когда-либо] будет находиться Украина, если учитывать нехватку у нее живой силы, вооружений, стратегии, финансов и боевого духа», — отметил эксперт.
