НОВОСТИ

Почти половина поляков не считают реалистичной угрозу войны в ближайшие годы — опрос

11:05 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 50% поляков не считают, что их стране угрожает участие в вооруженном конфликте в ближайшие пять лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром Pollster для газеты Super Express.

Согласно им, 49% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, грозит ли Польше война в ближайшие пять лет. Лишь 26% респондентов посчитали такую угрозу реальной. У 25% участников вопроса нет мнения по этому вопросу.

