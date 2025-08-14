11:55

Сбер обновил функционал умных колонок Sber. Новые возможности устройств расширяют перед пользователями сценарии применения в повседневной жизни. Умные колонки разработаны партнёром Сбера компанией SberDevices.

Умные колонки SberBoom научились выполнять быстрые команды без обращения к виртуальному ассистенту Салют по имени. Управление музыкальным контентом стало проще и доступнее для пользователя. Достаточно сказать: «пауза», «громкость 50%», «дальше», «назад». Также доступен широкий набор быстрых команд для управления Умным Домом Sber, телевизорами Sber и ТВ-приставками SberBox. Пользователи могут управлять умной бытовой техникой в доме, ставить на паузу фильмы или сериалы. Например: «включи кондиционер в гостиной», «сделай яркость света на 100%», «выключи телевизор». Все запросы выполняются сразу после произнесения и обрабатываются быстрее стандартного голосового запроса к устройству. Быстрые команды работают и в офлайн-режиме, например, при подключении по Bluetooth к мобильному устройству — умная колонка Sber остается на связи с пользователем, а не выполняет функцию обычной колонки для воспроизведения музыкального контента.

Настраивается режим быстро и просто, по голосовой команде умной колонке SberBoom – «Салют, включи быстрые команды» или в мобильном приложении.

Появилась удобная функция голосовой настройки геолокации в умных колонках Sber. Верное местоположение настраивается голосовой командой: «Салют, установи правильную геолокацию». Функция прямой настройки работает на базе нейросетевой модели GigaChat, которая позволяет определить точное местоположение устройства. После ручной настройки, колонка будет показывать только актуальную погоду, загруженность дорог или график ближайших организаций, расскажет, сколько займёт путь на работу. Например: «Салют, подскажи расписание ближайшей детской поликлиники», или: «Салют, до какого часа работает ближайшая аптека?».

Запрашивая любимого исполнителя в Звуке через колонку, теперь пользователи получают не просто популярные хиты, а персонализированную подборку, настроенную под их вкусы. Новая рекомендательная модель формирует отклик не универсально для всех, а по предпочтениям конкретного слушателя. Это значит, чем чаще пользователь общается с колонкой, тем точнее она распознает его предпочтения. Умные колонки теперь реагируют даже на жанровые запросы. Например, фразы «включи музыку для сна», «для медитации», «русский рэп» запускают поток, который адаптируется под предпочтения пользователя.

Для семей с детьми появилась особенно важная функция — детский профиль. Избранное, история прослушиваний и рекомендации собираются отдельно для взрослого и отдельно для ребенка. Устройство распознает детский голос и не ставит треки 18+, тем самым ограничивая нежелательный контент. Детские запросы не влияют на качество рекомендательной волны взрослого.

Теперь управлять музыкой в умных колонках Sber можно напрямую через мобильное приложение Звука. Не нужно быть рядом с колонкой или говорить вслух — все действия, от переключения трека до запуска плейлиста, доступны в одно касание прямо со смартфона. Это особенно удобно, если пользователь находится далеко от микрофона колонки. Можно переключать песни, управлять плеером, ставить реакции, включать плейлисты напрямую, не отдавая голосовую команду устройству.