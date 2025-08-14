Подготовка встречи Путина и Трампа вошла в завершающую фазу — Ушаков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется интенсивно и вошла в завершающую фазу. Об этом заявил на брифинге помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Подготовка встречи президентов России и США вступила в завершающую фазу, — поделился дипломат. — С учетом того, что о встрече было объявлено лишь 5 дней назад, то есть в ночь с прошлой пятницы на субботу, все делается в интенсивном режиме, решается масса технических вопросов, в том числе визовых».

«И, конечно, ведется в первую очередь активная проработка политической составляющей саммита», — добавил Ушаков.