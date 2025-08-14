Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 мск с беседы тет-а-тет
13:20 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 22:30 мск, ее откроет беседа тет-а-тет, в которой, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. Об этом рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск — прим. ТАСС) с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа, — рассказал дипломат. — Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков».
НОВОСТИ
- 14:00 14.08.2025
- Путин провел совещание по подготовке к саммиту на Аляске — Песков
- 13:32 14.08.2025
- ВС РФ освободили населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР
- 13:06 14.08.2025
- Новый маршрут по Оренбургской области автотуристам представили «Роснефть» и власти региона
- 13:05 14.08.2025
- Три человека погибли, двое пострадали после падения с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке — СК
- 13:00 14.08.2025
- Подготовка встречи Путина и Трампа вошла в завершающую фазу — Ушаков
- 12:32 14.08.2025
- Европа будет уничтожена русскими, если ввяжется в войну — Риттер
- 12:30 14.08.2025
- Сбер стал официальным партнером первой HR-премии в сфере управления персоналом в госсекторе
- 12:20 14.08.2025
- США воспользовались ослаблением положения Зеленского на Украине — FT
- 12:05 14.08.2025
- Во Владивостоке несколько работников сорвались вниз с высоты на ТЭЦ-2
- 12:00 14.08.2025
- Великобритания усиливает попытки вмешательства во внутренние дела России — Пискарев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать