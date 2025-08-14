Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 мск с беседы тет-а-тет

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 22:30 мск, ее откроет беседа тет-а-тет, в которой, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. Об этом рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск — прим. ТАСС) с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа, — рассказал дипломат. — Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков».