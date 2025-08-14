ВС РФ освободили населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР

Обсудить на форуме

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенные пункты Щербиновка и Искра в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск „Восток“ активными действиями освободили населенный пункт Искра Донецкой Народной Республики», — сообщили там.