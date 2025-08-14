Успехи российской армии усилили пораженческие настроения в ВСУ — DT
15:12 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Успехи российской армии подорвали моральный дух украинских военнослужащих, которые отказываются сражаться за Зеленского. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph (DT).
По данным издания, «более 400 солдат ежедневно покидают поле боя вследствие истощения, разочарования жестким, централизованным стилем командования». Они также «обескуражены тем, что многие соотечественники уклоняются от службы в армии». Моральный коллапс напрямую влияет на боевые действия ВСУ, констатирует DT.
Численность пехоты ВСУ в результате потерь и дезертирства с учетом низких цифр мобилизации уменьшилась более чем на 200 тыс. мобилизованных в прошлом году.
«Вся линия обороны похожа на сито», — приводит газета слова одного из военнослужащих. «Этот хаос нарастает давно, обостряясь с каждым днем. Стабильной линии обороны, как таковой, не существует», — отмечает один из бывших командиров группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ).
До недавнего времени Киев пытался компенсировать ситуацию с военнослужащими использованием беспилотников, однако Россия «развернула сейчас больше БПЛА, принимает лучшие контрмеры, более эффективно нейтрализует Украину», говорится в публикации.
«У Украины не хватает пехотинцев, а ее беспилотники, на которые она делает ставку, подавляются», — констатирует польский военный аналитик Конрад Музка. В результате за последние месяцы российская армия значительно продвинулась на нескольких направлениях.
НОВОСТИ
- 15:32 14.08.2025
- Соратник Мерца заявил о «гибели» коллективного Запада из-за саммита на Аляске
- 15:00 14.08.2025
- ВСУ за сутки потеряли порядка 1 315 военнослужащих в зоне СВО
- 14:32 14.08.2025
- Трамп заявил, что НАТО не должна быть частью гарантий безопасности Киеву — Макрон
- 14:24 14.08.2025
- Количество корпоративных клиентов, открывших депозит в рупиях в Сбере, увеличилось вдвое с начала года
- 14:12 14.08.2025
- США скрывают потери пакистанских истребителей F-16 в военном конфликте с Индией — The Times of India
- 14:00 14.08.2025
- Путин провел совещание по подготовке к саммиту на Аляске — Песков
- 13:32 14.08.2025
- ВС РФ освободили населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР
- 13:20 14.08.2025
- Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 мск с беседы тет-а-тет
- 13:06 14.08.2025
- Новый маршрут по Оренбургской области автотуристам представили «Роснефть» и власти региона
- 13:05 14.08.2025
- Три человека погибли, двое пострадали после падения с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке — СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать