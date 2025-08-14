США скрывают потери пакистанских истребителей F-16 в военном конфликте с Индией — The Times of India

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США скрывают данные об истребителях F-16 военно-воздушных сил Пакистана, сбитых во время военного конфликта с Индией в мае 2025 года. Об этом сообщает издание The Times of India.

Сведения о потерях боевых самолетов засекречены в Пакистане и не разглашаются американской стороной, хотя США располагают точными данными об эксплуатации этих самолетов во время индийской военной операции «Синдур». Представитель Государственного департамента США на последнем брифинге отклонил запрос журналистов об этом, рекомендовав обратиться с ним к Исламабаду.

Как пишет The Times of India, сотрудники американской военной разведки и технические специалисты, размещенные на пакистанских аэродромах, в круглосуточном режиме строго следят за применением F-16, в том числе и во время индийской операции «Синдур». По данным Нью-Дели, в ходе нее ВВС Индии уничтожили на аэродромах и в воздухе несколько пакистанских истребителей. Главный маршал авиации Ракеш Бхадаурия ранее в этом месяце сообщил, что одной из главных целях индийских атак во время конфликта являлась пакистанская авиабаза Шахбаз в городе Джакобабад, где дислоцировались F-16.