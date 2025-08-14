0
0
178
НОВОСТИ

США скрывают потери пакистанских истребителей F-16 в военном конфликте с Индией — The Times of India

14:12 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США скрывают данные об истребителях F-16 военно-воздушных сил Пакистана, сбитых во время военного конфликта с Индией в мае 2025 года. Об этом сообщает издание The Times of India.

Сведения о потерях боевых самолетов засекречены в Пакистане и не разглашаются американской стороной, хотя США располагают точными данными об эксплуатации этих самолетов во время индийской военной операции «Синдур». Представитель Государственного департамента США на последнем брифинге отклонил запрос журналистов об этом, рекомендовав обратиться с ним к Исламабаду.

Как пишет The Times of India, сотрудники американской военной разведки и технические специалисты, размещенные на пакистанских аэродромах, в круглосуточном режиме строго следят за применением F-16, в том числе и во время индийской операции «Синдур». По данным Нью-Дели, в ходе нее ВВС Индии уничтожили на аэродромах и в воздухе несколько пакистанских истребителей. Главный маршал авиации Ракеш Бхадаурия ранее в этом месяце сообщил, что одной из главных целях индийских атак во время конфликта являлась пакистанская авиабаза Шахбаз в городе Джакобабад, где дислоцировались F-16.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 14.08.2025
Соратник Мерца заявил о «гибели» коллективного Запада из-за саммита на Аляске
0
35
15:12 14.08.2025
Успехи российской армии усилили пораженческие настроения в ВСУ — DT
0
87
15:00 14.08.2025
ВСУ за сутки потеряли порядка 1 315 военнослужащих в зоне СВО
0
115
14:32 14.08.2025
Трамп заявил, что НАТО не должна быть частью гарантий безопасности Киеву — Макрон
0
168
14:24 14.08.2025
Количество корпоративных клиентов, открывших депозит в рупиях в Сбере, увеличилось вдвое с начала года
0
175
14:00 14.08.2025
Путин провел совещание по подготовке к саммиту на Аляске — Песков
0
233
13:32 14.08.2025
ВС РФ освободили населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР
0
225
13:20 14.08.2025
Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 мск с беседы тет-а-тет
0
256
13:06 14.08.2025
Новый маршрут по Оренбургской области автотуристам представили «Роснефть» и власти региона
0
249
13:05 14.08.2025
Три человека погибли, двое пострадали после падения с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке — СК
0
274

Возврат к списку