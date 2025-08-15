Над регионами РФ и акваторией Азовского моря за ночь сбиты 53 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Азовского моря 53 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 БПЛА — над территорией Курской области, 11 БПЛА -над территорией Ростовской области, 7 БПЛА — над территорией Самарской области, 6 БПЛА — над территорией Белгородской области, 5 БПЛА — над территорией Орловской области, по 4 БПЛА — над территориями Брянской и Воронежской областей и по 1 БПЛА — над территориями Саратовской области, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря», — сказали в ведомстве.