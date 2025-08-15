Над регионами РФ и акваторией Азовского моря за ночь сбиты 53 украинских БПЛА
09:00 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Азовского моря 53 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 БПЛА — над территорией Курской области, 11 БПЛА -над территорией Ростовской области, 7 БПЛА — над территорией Самарской области, 6 БПЛА — над территорией Белгородской области, 5 БПЛА — над территорией Орловской области, по 4 БПЛА — над территориями Брянской и Воронежской областей и по 1 БПЛА — над территориями Саратовской области, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря», — сказали в ведомстве.
НОВОСТИ
- 10:05 15.08.2025
- NYT назвала саммит РФ и США без Украины и Европы на Аляске дипломатической победой России
- 10:00 15.08.2025
- «Коалиция желающих» отправить войска на Украину стала коалицией нежелающих — Килинкаров
- 09:32 15.08.2025
- Президент Сербии обвинил протестующих в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде
- 09:20 15.08.2025
- Отказ Запада от попыток изоляции РФ и подвижки по Украине пошли бы на пользу всем — Мэтлок
- 09:05 15.08.2025
- Путин перед саммитом на Аляске прибыл в Магадан
- 22:48 14.08.2025
- Сотни агентов Секретной службы США необходимо отправить на Аляску - Bloomberg
- 22:05 14.08.2025
- Более 1,5 млн нелегальных мигрантов покинули США с нчала президентского срока Трампа
- 21:15 14.08.2025
- Трамп: Думаю, что президент Путин заключит мир. Полагаю, что президент Зеленский заключит мир
- 19:40 14.08.2025
- На базе британских ВМС в Шотландии произошел ядерный инцидент высшей категории «А»
- 19:15 14.08.2025
- Процент обязательной продажи валютной выручки в РФ снижен до нуля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать