Путин перед саммитом на Аляске прибыл в Магадан

09:05 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сделал остановку в Магадане по пути на российско-американский саммит на Аляске. Здесь он посетит завод «Омега-Си», спорткомплекс «Президентский», общественно-культурный центр парка «Маяк», а также возложит цветы к памятнику летчикам-героям, проведет совещание и встретится с главой региона Сергеем Носовым.

Путин в ходе рабочей поездки отправится на завод «Омега-Си», который является уникальным предприятием по переработке и рафинированию рыбного жира.

Далее глава государства посетит культурно-общественный центр парка «Маяк», в состав которого входят пространство для проведения выставок и размещения временных музейных экспозиций, конференц-зал, кафе, помещение туристского визит-центра и зона мастер-классов. Еще одной точкой посещения станет универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» — самый большой в регионе. В завершение Путин возложит цветы к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска — Сибирь), встретится с губернатором Магаданской области и проведет совещание о реализации мастер-плана города Магадана.

