Отказ Запада от попыток изоляции РФ и подвижки по Украине пошли бы на пользу всем — Мэтлок
09:20 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отказ Запада от дальнейших попыток изоляции России и подвижки по Украине пошли бы на пользу всем заинтересованным сторонам, в том числе США и их союзникам по НАТО. Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший американский посол в Советском Союзе Джек Мэтлок, комментируя планы проведения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
«Если на этой встрече будут очерчены реалистичные шаги к завершению боевых действий на Украине и прекращению попыток [коллективного Запада] изолировать Россию, то это пойдет на пользу всем, включая союзников Америки по НАТО», — убежден отставной дипломат.
