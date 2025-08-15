Отказ Запада от попыток изоляции РФ и подвижки по Украине пошли бы на пользу всем — Мэтлок

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ Запада от дальнейших попыток изоляции России и подвижки по Украине пошли бы на пользу всем заинтересованным сторонам, в том числе США и их союзникам по НАТО. Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший американский посол в Советском Союзе Джек Мэтлок, комментируя планы проведения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Если на этой встрече будут очерчены реалистичные шаги к завершению боевых действий на Украине и прекращению попыток [коллективного Запада] изолировать Россию, то это пойдет на пользу всем, включая союзников Америки по НАТО», — убежден отставной дипломат.