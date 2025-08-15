0
0
135
НОВОСТИ

Отказ Запада от попыток изоляции РФ и подвижки по Украине пошли бы на пользу всем — Мэтлок

09:20 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ Запада от дальнейших попыток изоляции России и подвижки по Украине пошли бы на пользу всем заинтересованным сторонам, в том числе США и их союзникам по НАТО. Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший американский посол в Советском Союзе Джек Мэтлок, комментируя планы проведения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Если на этой встрече будут очерчены реалистичные шаги к завершению боевых действий на Украине и прекращению попыток [коллективного Запада] изолировать Россию, то это пойдет на пользу всем, включая союзников Америки по НАТО», — убежден отставной дипломат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 15.08.2025
NYT назвала саммит РФ и США без Украины и Европы на Аляске дипломатической победой России
0
2
10:00 15.08.2025
«Коалиция желающих» отправить войска на Украину стала коалицией нежелающих — Килинкаров
0
23
09:32 15.08.2025
Президент Сербии обвинил протестующих в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде
0
101
09:05 15.08.2025
Путин перед саммитом на Аляске прибыл в Магадан
0
160
09:00 15.08.2025
Над регионами РФ и акваторией Азовского моря за ночь сбиты 53 украинских БПЛА
0
163
22:48 14.08.2025
Сотни агентов Секретной службы США необходимо отправить на Аляску - Bloomberg
0
650
22:05 14.08.2025
Более 1,5 млн нелегальных мигрантов покинули США с нчала президентского срока Трампа
0
605
21:15 14.08.2025
Трамп: Думаю, что президент Путин заключит мир. Полагаю, что президент Зеленский заключит мир
0
660
19:40 14.08.2025
На базе британских ВМС в Шотландии произошел ядерный инцидент высшей категории «А»
0
824
19:15 14.08.2025
Процент обязательной продажи валютной выручки в РФ снижен до нуля
0
776

Возврат к списку