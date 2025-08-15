Президент Сербии обвинил протестующих в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде
09:32 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич обвинил участников прошедшей в ночь на 14 августа акции протеста в Нови-Саде в попытке сжечь заживо людей, находящихся в офисе правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Об этом он заявил в интервью телеканалу Informer TV.
«Прошлой ночью они (протестующие — прим. ТАСС) хотели сжечь людей заживо. Вы можете себе представить, что они тогда сделали бы с людьми, которые находились внутри. Было бы 300 сгоревших заживо человек! — сказал президент. — Теперь всем совершенно ясно, с кем мы имеем дело и что они никогда не хотели мира, все это время речь шла только о насилии».
Как сообщил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, 42 сотрудника полиции, в том числе 26 в Белграде, получили ранения в ходе массовых беспорядков на митингах по всей стране, задержаны 37 человек. Наиболее серьезные инциденты произошли в Нови-Саде, где были разгромлены помещения СПП в нескольких местах. Министр назвал произошедшее одним из самых жестоких нападений на полицию за последние годы, нападавшие использовали камни, металлические прутья, палки и пиротехнику.
В ночь на 14 августа также произошли нападения на офисы правящей СПП и Социалистической партии в ряде городов, в результате которых пострадали 27 полицейских и более 80 гражданских лиц, главным образом сторонников СПП. По данным МВД, повреждены 5 служебных автомобилей и 22 единицы оборудования. В Нови-Саде примерно 100 человек атаковали бойцов спецподразделения «Кобра».
