«Коалиция желающих» отправить войска на Украину стала коалицией нежелающих — Килинкаров

10:00 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская «коалиция желающих» отправить войска на Украину уже превратилась в коалицию нежелающих, потому что западные партнеры Киева понимают нецелесообразность такого решения. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-депутат Верховной рады, эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

«Коалиция желающих» как-то на наших глазах легким движением руки превратилась в коалицию нежелающих. Все, их нет. Британия уже заявила пару дней назад то же самое, они формировали 30-тысячное какое-то войско для того, чтобы там [на Украине] ввести. Где это? Нет. Петушился [президент Франции Эммануэль] Макрон, рассказывал о том, что они готовы были (отправить войска для Украины — прим. ТАСС). Ну и где? Ничего этого нет, потому что это нецелесообразно», — сказал Килинкаров.

