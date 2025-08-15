NYT назвала саммит РФ и США без Украины и Европы на Аляске дипломатической победой России
10:05 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предстоящая встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске без участия представителей Украины и Европы станет дипломатической победой России. Такое мнение высказывается в материале газеты The New York Times (NYT).
14 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в Анкоридже в 22:30 мск, ее откроет беседа тет-а-тет. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но президенты затронут и «более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы».
