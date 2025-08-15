0
ВВП ЕАЭС вырос на 4,4% за прошлый год — Мишустин

10:20 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совокупный ВВП стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за прошлый год вырос на 4,4%. С начала года показатель прибавил еще 2%, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

«Валовой внутренний продукт объединения прибавил 4,4% по итогам прошлого года. А за январь–март текущего — увеличился на 2%, что во многом происходит за счет роста объемов промышленного производства, строительства, выпуска сельхозпродукции, розничной торговли, инвестиций в основной капитал».

