Ким Чен Ын пожелал Путину новых побед — ЦТАК
10:32 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского господства пожелал России новых побед. Текст послания приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Твердо уверен, что армия и народ России под Вашим энергичным руководством защитят честь и достоинство страны и обязательно достигнут победы в священном деле по строительству процветающей России. Желаю, чтобы великой России всегда сопутствовали только победа и слава», — заявил Ким Чен Ын.
НОВОСТИ
- 11:32 15.08.2025
- Ученые из Дании и Австралии прогнозируют сокращение поголовья оленей в Арктике на 80%
- 11:20 15.08.2025
- Пашинян отправится в РФ с визитом в ближайшее время — Оверчук
- 11:05 15.08.2025
- Свыше 5 тыс. иранских студентов обучаются в вузах РФ — Мишустин
- 11:00 15.08.2025
- Индия больше не поддастся ядерному шантажу и решительно отреагирует на любую угрозу — Моди
- 10:20 15.08.2025
- ВВП ЕАЭС вырос на 4,4% за прошлый год — Мишустин
- 10:05 15.08.2025
- NYT назвала саммит РФ и США без Украины и Европы на Аляске дипломатической победой России
- 10:00 15.08.2025
- «Коалиция желающих» отправить войска на Украину стала коалицией нежелающих — Килинкаров
- 09:32 15.08.2025
- Президент Сербии обвинил протестующих в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде
- 09:20 15.08.2025
- Отказ Запада от попыток изоляции РФ и подвижки по Украине пошли бы на пользу всем — Мэтлок
- 09:05 15.08.2025
- Путин перед саммитом на Аляске прибыл в Магадан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать