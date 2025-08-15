Ким Чен Ын пожелал Путину новых побед — ЦТАК

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского господства пожелал России новых побед. Текст послания приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Твердо уверен, что армия и народ России под Вашим энергичным руководством защитят честь и достоинство страны и обязательно достигнут победы в священном деле по строительству процветающей России. Желаю, чтобы великой России всегда сопутствовали только победа и слава», — заявил Ким Чен Ын.