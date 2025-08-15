0
0
150
НОВОСТИ

Ким Чен Ын пожелал Путину новых побед — ЦТАК

10:32 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского господства пожелал России новых побед. Текст послания приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Твердо уверен, что армия и народ России под Вашим энергичным руководством защитят честь и достоинство страны и обязательно достигнут победы в священном деле по строительству процветающей России. Желаю, чтобы великой России всегда сопутствовали только победа и слава», — заявил Ким Чен Ын.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 15.08.2025
Ученые из Дании и Австралии прогнозируют сокращение поголовья оленей в Арктике на 80%
0
30
11:20 15.08.2025
Пашинян отправится в РФ с визитом в ближайшее время — Оверчук
0
70
11:05 15.08.2025
Свыше 5 тыс. иранских студентов обучаются в вузах РФ — Мишустин
0
90
11:00 15.08.2025
Индия больше не поддастся ядерному шантажу и решительно отреагирует на любую угрозу — Моди
0
96
10:20 15.08.2025
ВВП ЕАЭС вырос на 4,4% за прошлый год — Мишустин
0
169
10:05 15.08.2025
NYT назвала саммит РФ и США без Украины и Европы на Аляске дипломатической победой России
0
188
10:00 15.08.2025
«Коалиция желающих» отправить войска на Украину стала коалицией нежелающих — Килинкаров
0
209
09:32 15.08.2025
Президент Сербии обвинил протестующих в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде
0
225
09:20 15.08.2025
Отказ Запада от попыток изоляции РФ и подвижки по Украине пошли бы на пользу всем — Мэтлок
0
233
09:05 15.08.2025
Путин перед саммитом на Аляске прибыл в Магадан
0
300

Возврат к списку