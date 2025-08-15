Индия больше не поддастся ядерному шантажу и решительно отреагирует на любую угрозу — Моди
11:00 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ядерный шантаж больше не будет влиять на решения Индии в сфере обеспечения безопасности страны. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, выступая с речью по случаю Дня независимости Индии.
«Индия решила, что не потерпит ядерного шантажа. Ядерный шантаж продолжается уже давно, но сейчас мы с этим не смиримся», — констатировал он. «Мы решили, что террористы и их друзья не будут пощажены, и с ними будут обращаться одинаково. Мы не поддадимся ядерному давлению», — добавил Моди.
Касаясь теракта в Пахалгаме и проведенной страной в ответ операции «Синдур», индийский премьер указал, что власти предоставили вооруженным силам полную свободу действий. «Они определяют стратегию, цель и время. Наши войска сделали то, чего никто не делал уже несколько десятилетий. Мы проникли на сотни километров вглубь вражеской территории и сравняли с землей штаб-квартиру террористов», — отметил он.
22 апреля в Пахалгаме на индийской союзной территории Джамму и Кашмир произошел теракт. Погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению Межведомственной разведки Пакистана. В ночь на 7 мая индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», нанеся удары по целям в Пакистане, где базировались террористы. Пакистан нанес ответные удары. 10 мая стороны сообщили о полном прекращении огня. Как заявили индийские официальные лица, военная операция «Синдур» была приостановлена, но не завершена.
