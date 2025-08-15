Пашинян отправится в РФ с визитом в ближайшее время — Оверчук

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию в ближайшее время. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Никол Воваевич две недели назад был в России. В достаточно ближайшее время мы также его ожидаем в России», — сказал он.