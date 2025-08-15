0
Обозреватель The Daily Telegraph призвала осознать, что Украина проиграла войну

12:00 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Властям Великобритании пришло время осознать, что Украина проиграла в противостоянии с Россией. Об этом говорится в колонке обозревателя газеты The Daily Telegraph Шерелл Джейкобс.

«Пора отбросить возмущение, эмоции, самообман и взглянуть фактам в лицо: в рамках того, что, возможно, войдет в историю как крупнейший провал западной внешней политики XXI века, Украина проиграла войну с Россией», — говорится в статье.

Как полагает обозреватель, «конфликт завершится скорее раньше, чем позже», причем на выгодных для России условиях. «Великобритании следует признать, что война на Украине фактически завершена», — пишет Джейкобс.

По ее мнению, возмущение Европы по этому поводу не лишено лицемерия, так как причиной подобного положения стало не только изменение позиции США, но и «катастрофический отказ Европы инвестировать в собственную оборону».

В связи с этим обозреватель призывает Лондон «готовиться к еще более масштабному назревающему конфликту» в мире, который «становится все более опасным».

