Обозреватель The Daily Telegraph призвала осознать, что Украина проиграла войну
12:00 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Властям Великобритании пришло время осознать, что Украина проиграла в противостоянии с Россией. Об этом говорится в колонке обозревателя газеты The Daily Telegraph Шерелл Джейкобс.
«Пора отбросить возмущение, эмоции, самообман и взглянуть фактам в лицо: в рамках того, что, возможно, войдет в историю как крупнейший провал западной внешней политики XXI века, Украина проиграла войну с Россией», — говорится в статье.
Как полагает обозреватель, «конфликт завершится скорее раньше, чем позже», причем на выгодных для России условиях. «Великобритании следует признать, что война на Украине фактически завершена», — пишет Джейкобс.
По ее мнению, возмущение Европы по этому поводу не лишено лицемерия, так как причиной подобного положения стало не только изменение позиции США, но и «катастрофический отказ Европы инвестировать в собственную оборону».
В связи с этим обозреватель призывает Лондон «готовиться к еще более масштабному назревающему конфликту» в мире, который «становится все более опасным».
НОВОСТИ
- 13:05 15.08.2025
- Индия разрабатывает систему противовоздушной обороны дальнего действия Kusha
- 13:00 15.08.2025
- Нападения на полицию в Сербии будут караться максимально жестко — Минюст
- 12:32 15.08.2025
- Брюссель дал четкие указания Кишиневу приговорить Гуцул — Шор
- 12:20 15.08.2025
- Часть делегатов РФ и США в Анкоридже разместили в студенческом общежитии — университет
- 12:05 15.08.2025
- Розничные продажи водки в РФ за январь — июль снизились на 4,2%, коньяка — на 9,8%
- 11:50 15.08.2025
- Десять российских студентов получат по 120 тысяч бонусов Спасибо каждый
- 11:32 15.08.2025
- Ученые из Дании и Австралии прогнозируют сокращение поголовья оленей в Арктике на 80%
- 11:20 15.08.2025
- Пашинян отправится в РФ с визитом в ближайшее время — Оверчук
- 11:05 15.08.2025
- Свыше 5 тыс. иранских студентов обучаются в вузах РФ — Мишустин
- 11:00 15.08.2025
- Индия больше не поддастся ядерному шантажу и решительно отреагирует на любую угрозу — Моди
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать