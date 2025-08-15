0
Часть делегатов РФ и США в Анкоридже разместили в студенческом общежитии — университет

12:20 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть российской и американской делегаций, прибывших на саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридж (штат Аляска), разместили в общежитии местного университета из-за нехватки мест в гостиницах. Об этом сообщил портал Alaska News Source.

Представители Университета Аляски в Анкоридже (University of Alaska Anchorage, UAA) подтвердили порталу, что участники обеих делегаций остановились в его кампусе. «Наша главная задача — обеспечить безопасность всех проживающих в кампусе, будь они из США, из России или откуда-то еще. И чтобы они могли выполнить задачу, ради которой приехали, и благополучно вернуться домой», — рассказал представитель руководства учебного заведения Райан Буххольд. Он отметил, что университетская охрана тесно сотрудничает с федеральными и местными правоохранительными органами для наблюдения за порядком.

Портал уточняет, что забронировать номер в гостинице или арендовать автомобиль в Анкоридже в настоящее время практически невозможно.

