Брюссель дал четкие указания Кишиневу приговорить Гуцул — Шор

12:32 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель дал четкие указания Кишиневу по поводу приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул и пообещал судье гарантии безопасности. Об этом заявил лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор.

«Мы однозначно знаем. Это факт. В Брюсселе дали четкие указания, как сделать, как будет написан приговор и многое другое. Более того, Брюссель пообещал судье безопасность в обмен на вынесение беспредельного решения и дал гарантии», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

5 августа Гуцул обвинили в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы. Суд также лишил ее права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Политик категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим. Она заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

