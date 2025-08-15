Брюссель дал четкие указания Кишиневу приговорить Гуцул — Шор
12:32 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Брюссель дал четкие указания Кишиневу по поводу приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул и пообещал судье гарантии безопасности. Об этом заявил лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор.
«Мы однозначно знаем. Это факт. В Брюсселе дали четкие указания, как сделать, как будет написан приговор и многое другое. Более того, Брюссель пообещал судье безопасность в обмен на вынесение беспредельного решения и дал гарантии», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
5 августа Гуцул обвинили в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы. Суд также лишил ее права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Политик категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим. Она заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.
НОВОСТИ
- 13:05 15.08.2025
- Индия разрабатывает систему противовоздушной обороны дальнего действия Kusha
- 13:00 15.08.2025
- Нападения на полицию в Сербии будут караться максимально жестко — Минюст
- 12:20 15.08.2025
- Часть делегатов РФ и США в Анкоридже разместили в студенческом общежитии — университет
- 12:05 15.08.2025
- Розничные продажи водки в РФ за январь — июль снизились на 4,2%, коньяка — на 9,8%
- 12:00 15.08.2025
- Обозреватель The Daily Telegraph призвала осознать, что Украина проиграла войну
- 11:50 15.08.2025
- Десять российских студентов получат по 120 тысяч бонусов Спасибо каждый
- 11:32 15.08.2025
- Ученые из Дании и Австралии прогнозируют сокращение поголовья оленей в Арктике на 80%
- 11:20 15.08.2025
- Пашинян отправится в РФ с визитом в ближайшее время — Оверчук
- 11:05 15.08.2025
- Свыше 5 тыс. иранских студентов обучаются в вузах РФ — Мишустин
- 11:00 15.08.2025
- Индия больше не поддастся ядерному шантажу и решительно отреагирует на любую угрозу — Моди
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать