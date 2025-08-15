Нападения на полицию в Сербии будут караться максимально жестко — Минюст
13:00 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Сербии намерены применять к участникам беспорядков меры, которые будут наглядно демонстрировать отсутствие терпимости к преступлениям. С таким предупреждением выступил министр юстиции Ненад Вуйич.
Он напомнил, что нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей является посягательством на государство и правопорядок. «Все участники подобных нападений должны привлекаться к ответственности незамедлительно, эффективно и в полном соответствии с законом, а также нести наказание, которое будет четко демонстрировать, что атаки на полицию нетерпимы. Любое мягкое наказание или отказ от уголовного преследования без четкого объяснения причин создает ощущение безнаказанности и поощряет насилие», — говорится в заявлении Вуйича, опубликованном Минюстом республики.
«Государство не допустит, чтобы насильственные блокировки и нападения на полицию стали средством политического или иного давления», — подчеркнул министр.
Как сообщил министр внутренних дел Ивица Дачич, 42 сотрудника полиции, в том числе 26 в Белграде, получили ранения в ходе массовых беспорядков на митингах по всей стране, задержаны 37 человек. Наиболее серьезные инциденты произошли в Нови-Саде, где были разгромлены помещения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Министр назвал произошедшее одним из самых жестоких нападений на полицию за последние годы, нападавшие использовали камни, металлические прутья, палки и пиротехнику.
