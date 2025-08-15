0
0
25
НОВОСТИ

Нападения на полицию в Сербии будут караться максимально жестко — Минюст

13:00 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Сербии намерены применять к участникам беспорядков меры, которые будут наглядно демонстрировать отсутствие терпимости к преступлениям. С таким предупреждением выступил министр юстиции Ненад Вуйич.

Он напомнил, что нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей является посягательством на государство и правопорядок. «Все участники подобных нападений должны привлекаться к ответственности незамедлительно, эффективно и в полном соответствии с законом, а также нести наказание, которое будет четко демонстрировать, что атаки на полицию нетерпимы. Любое мягкое наказание или отказ от уголовного преследования без четкого объяснения причин создает ощущение безнаказанности и поощряет насилие», — говорится в заявлении Вуйича, опубликованном Минюстом республики.

«Государство не допустит, чтобы насильственные блокировки и нападения на полицию стали средством политического или иного давления», — подчеркнул министр.

Как сообщил министр внутренних дел Ивица Дачич, 42 сотрудника полиции, в том числе 26 в Белграде, получили ранения в ходе массовых беспорядков на митингах по всей стране, задержаны 37 человек. Наиболее серьезные инциденты произошли в Нови-Саде, где были разгромлены помещения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Министр назвал произошедшее одним из самых жестоких нападений на полицию за последние годы, нападавшие использовали камни, металлические прутья, палки и пиротехнику.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 15.08.2025
Индия разрабатывает систему противовоздушной обороны дальнего действия Kusha
0
19
12:32 15.08.2025
Брюссель дал четкие указания Кишиневу приговорить Гуцул — Шор
0
116
12:20 15.08.2025
Часть делегатов РФ и США в Анкоридже разместили в студенческом общежитии — университет
0
135
12:05 15.08.2025
Розничные продажи водки в РФ за январь — июль снизились на 4,2%, коньяка — на 9,8%
0
153
12:00 15.08.2025
Обозреватель The Daily Telegraph призвала осознать, что Украина проиграла войну
0
178
11:50 15.08.2025
Десять российских студентов получат по 120 тысяч бонусов Спасибо каждый
0
179
11:32 15.08.2025
Ученые из Дании и Австралии прогнозируют сокращение поголовья оленей в Арктике на 80%
0
187
11:20 15.08.2025
Пашинян отправится в РФ с визитом в ближайшее время — Оверчук
0
214
11:05 15.08.2025
Свыше 5 тыс. иранских студентов обучаются в вузах РФ — Мишустин
0
214
11:00 15.08.2025
Индия больше не поддастся ядерному шантажу и решительно отреагирует на любую угрозу — Моди
0
241

Возврат к списку