Индия разрабатывает систему противовоздушной обороны дальнего действия Kusha

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) создает систему противовоздушной обороны Kusha (Extended Range Air Defence System), предназначенную для борьбы с оружием дальнего действия региональных и глобальных противников. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

В систему ПВО Kusha входят зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) большой дальности. Она должна поступить на вооружение в 2028–2030 гг., испытания ЗРК планируется начать в конце текущего года. В разработке DRDO также находится тактическая баллистическая ракета класса земля-земля Pralay с дальностью 500 км и боеголовкой массой 500-1000 кг для нанесения ударов по наземным и морским целям.