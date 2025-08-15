0
0
0
НОВОСТИ

Индия разрабатывает систему противовоздушной обороны дальнего действия Kusha

13:05 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) создает систему противовоздушной обороны Kusha (Extended Range Air Defence System), предназначенную для борьбы с оружием дальнего действия региональных и глобальных противников. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

В систему ПВО Kusha входят зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) большой дальности. Она должна поступить на вооружение в 2028–2030 гг., испытания ЗРК планируется начать в конце текущего года. В разработке DRDO также находится тактическая баллистическая ракета класса земля-земля Pralay с дальностью 500 км и боеголовкой массой 500-1000 кг для нанесения ударов по наземным и морским целям.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 15.08.2025
Нападения на полицию в Сербии будут караться максимально жестко — Минюст
0
40
12:32 15.08.2025
Брюссель дал четкие указания Кишиневу приговорить Гуцул — Шор
0
116
12:20 15.08.2025
Часть делегатов РФ и США в Анкоридже разместили в студенческом общежитии — университет
0
135
12:05 15.08.2025
Розничные продажи водки в РФ за январь — июль снизились на 4,2%, коньяка — на 9,8%
0
153
12:00 15.08.2025
Обозреватель The Daily Telegraph призвала осознать, что Украина проиграла войну
0
178
11:50 15.08.2025
Десять российских студентов получат по 120 тысяч бонусов Спасибо каждый
0
179
11:32 15.08.2025
Ученые из Дании и Австралии прогнозируют сокращение поголовья оленей в Арктике на 80%
0
187
11:20 15.08.2025
Пашинян отправится в РФ с визитом в ближайшее время — Оверчук
0
214
11:05 15.08.2025
Свыше 5 тыс. иранских студентов обучаются в вузах РФ — Мишустин
0
214
11:00 15.08.2025
Индия больше не поддастся ядерному шантажу и решительно отреагирует на любую угрозу — Моди
0
241

Возврат к списку