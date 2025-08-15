В НАТО признали, что запасы оружия ЕС истощены из-за помощи Украине

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы вооружений европейских стран истощены в краткосрочной перспективе из-за поддержки Украины, Европе приходится полагаться на поставки из США для обеспечения помощи Киеву. Об этом сообщил порталу Euractiv неназванный представитель Североатлантического альянса.

«Обойтись без военной промышленности США невозможно, поскольку европейские склады и возможности оборонных предприятий истощены в краткосрочной перспективе», — заявил собеседник портала, подчеркнув, что необходимость в поставках на Украину определенных видов вооружений крайне острая.

Кроме того, Европа в настоящее время все реже передает Киеву оружие из собственных запасов, полагаясь на закупки вооружений из-за рубежа. «По сравнению с более ранним этапом конфликта, когда большая часть помощи поступала непосредственно из запасов стран, теперь Европа намного больше полагается на новые заказы у оборонных предприятий», — рассказал координатор проекта по отслеживанию помощи Украине Кильского института мировой экономики Таро Нисикава. Он полагает, что проблема дефицита вооружений в странах Европы в перспективе может быть решена за счет нового механизма закупок странами ЕС военной продукции для Украины у США.