0
0
183
НОВОСТИ

В НАТО признали, что запасы оружия ЕС истощены из-за помощи Украине

13:20 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы вооружений европейских стран истощены в краткосрочной перспективе из-за поддержки Украины, Европе приходится полагаться на поставки из США для обеспечения помощи Киеву. Об этом сообщил порталу Euractiv неназванный представитель Североатлантического альянса.

«Обойтись без военной промышленности США невозможно, поскольку европейские склады и возможности оборонных предприятий истощены в краткосрочной перспективе», — заявил собеседник портала, подчеркнув, что необходимость в поставках на Украину определенных видов вооружений крайне острая.

Кроме того, Европа в настоящее время все реже передает Киеву оружие из собственных запасов, полагаясь на закупки вооружений из-за рубежа. «По сравнению с более ранним этапом конфликта, когда большая часть помощи поступала непосредственно из запасов стран, теперь Европа намного больше полагается на новые заказы у оборонных предприятий», — рассказал координатор проекта по отслеживанию помощи Украине Кильского института мировой экономики Таро Нисикава. Он полагает, что проблема дефицита вооружений в странах Европы в перспективе может быть решена за счет нового механизма закупок странами ЕС военной продукции для Украины у США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 15.08.2025
Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5
0
33
14:12 15.08.2025
Российские войска освободили Александроград в ДНР
0
99
14:00 15.08.2025
Румыния не собирается экономить на обороне — министр
0
123
13:32 15.08.2025
КНР подала иск в ВТО на Канаду
0
167
13:05 15.08.2025
Индия разрабатывает систему противовоздушной обороны дальнего действия Kusha
0
199
13:00 15.08.2025
Нападения на полицию в Сербии будут караться максимально жестко — Минюст
0
179
12:32 15.08.2025
Брюссель дал четкие указания Кишиневу приговорить Гуцул — Шор
0
241
12:20 15.08.2025
Часть делегатов РФ и США в Анкоридже разместили в студенческом общежитии — университет
0
252
12:05 15.08.2025
Розничные продажи водки в РФ за январь — июль снизились на 4,2%, коньяка — на 9,8%
0
245
12:00 15.08.2025
Обозреватель The Daily Telegraph призвала осознать, что Украина проиграла войну
0
300

Возврат к списку