Румыния не собирается экономить на обороне — министр
14:00 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства, выделенные на оснащение Вооруженных сил Румынии, не затронут меры жесткой экономии, которые в настоящее время принимает правительство для сокращения бюджетного дефицита. Об этом заявил министр национальной обороны Йонуц Моштяну, который находится в Констанце по случаю Дня ВМС Румынии.
«Бюджет оснащения [вооруженных сил] находится вне мер жесткой экономии, расходы на оборону и оснащение согласованы с союзниками по НАТО», — приводит его слова агентство Аджерпрес.
«Мы договорились с союзниками по НАТО, что мы все потратим до 2035 года 5% на нужды обороны, — сказал глава военного ведомства. — Эта сумма разделена на два важных сегмента — 3,4% <…> на личный состав, оснащение и операционные расходы, и 1,5% — связанные с этим военные и гражданские расходы. Здесь речь идет об инфраструктуре, которая используется как в гражданских, так и в военных целях, дорожная, энергетическая инфраструктура, накопители энергии, кибервойна и киберзащита».
Также присутствующий в Констанце премьер-министр Илие Боложан сказал, что современные ВМС невозможны без соответствующего оснащения и квалифицированных специалистов, заверив командующих румынским флотом в поддержке правительства.
