Госсекретарь, министры финансов и торговли и шеф ЦРУ летят с Трампом на Аляску
15:00 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главу администрации США Дональда Трампа будут сопровождать в поездке в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным госсекретарь Марко Рубио, министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стивен Уиткофф. Об этом сообщил Белый дом.
Кроме того, в состав делегации Трампа вошли шеф протокола США Моника Кроули, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс, ее заместители Джеймс Блэр, Бо Харрисон, Дэн Скавино, директор по коммуникациям, секретарь и помощник американского президента Стивен Чун, Кэролайн Ливитт и Ник Луна. Наконец, в Анкоридж с Трампом летят его спичрайтер Росс Уортингтон и помощник, ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф.
НОВОСТИ
- 16:12 15.08.2025
- Пятеро погибли, более 100 человек пострадали из-за ЧП на предприятии в Рязанской области
- 16:00 15.08.2025
- США введут жесткие санкции против РФ, если стороны не договорятся по Украине — Трамп
- 15:32 15.08.2025
- Менее 15% немцев ожидают от Трампа поддержки Киева на саммите
- 15:12 15.08.2025
- Трамп может установить лимит на прием новых беженцев в США в 40 тыс. человек — Reuters
- 14:32 15.08.2025
- Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5
- 14:12 15.08.2025
- Российские войска освободили Александроград в ДНР
- 14:00 15.08.2025
- Румыния не собирается экономить на обороне — министр
- 13:32 15.08.2025
- КНР подала иск в ВТО на Канаду
- 13:20 15.08.2025
- В НАТО признали, что запасы оружия ЕС истощены из-за помощи Украине
- 13:05 15.08.2025
- Индия разрабатывает систему противовоздушной обороны дальнего действия Kusha
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать