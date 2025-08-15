0
0
150
НОВОСТИ

Госсекретарь, министры финансов и торговли и шеф ЦРУ летят с Трампом на Аляску

15:00 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главу администрации США Дональда Трампа будут сопровождать в поездке в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным госсекретарь Марко Рубио, министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стивен Уиткофф. Об этом сообщил Белый дом.

Кроме того, в состав делегации Трампа вошли шеф протокола США Моника Кроули, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс, ее заместители Джеймс Блэр, Бо Харрисон, Дэн Скавино, директор по коммуникациям, секретарь и помощник американского президента Стивен Чун, Кэролайн Ливитт и Ник Луна. Наконец, в Анкоридж с Трампом летят его спичрайтер Росс Уортингтон и помощник, ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 15.08.2025
Пятеро погибли, более 100 человек пострадали из-за ЧП на предприятии в Рязанской области
0
9
16:00 15.08.2025
США введут жесткие санкции против РФ, если стороны не договорятся по Украине — Трамп
0
58
15:32 15.08.2025
Менее 15% немцев ожидают от Трампа поддержки Киева на саммите
0
115
15:12 15.08.2025
Трамп может установить лимит на прием новых беженцев в США в 40 тыс. человек — Reuters
0
139
14:32 15.08.2025
Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5
0
191
14:12 15.08.2025
Российские войска освободили Александроград в ДНР
0
248
14:00 15.08.2025
Румыния не собирается экономить на обороне — министр
0
228
13:32 15.08.2025
КНР подала иск в ВТО на Канаду
0
291
13:20 15.08.2025
В НАТО признали, что запасы оружия ЕС истощены из-за помощи Украине
0
274
13:05 15.08.2025
Индия разрабатывает систему противовоздушной обороны дальнего действия Kusha
0
285

Возврат к списку