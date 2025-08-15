Госсекретарь, министры финансов и торговли и шеф ЦРУ летят с Трампом на Аляску

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главу администрации США Дональда Трампа будут сопровождать в поездке в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным госсекретарь Марко Рубио, министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стивен Уиткофф. Об этом сообщил Белый дом.

Кроме того, в состав делегации Трампа вошли шеф протокола США Моника Кроули, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс, ее заместители Джеймс Блэр, Бо Харрисон, Дэн Скавино, директор по коммуникациям, секретарь и помощник американского президента Стивен Чун, Кэролайн Ливитт и Ник Луна. Наконец, в Анкоридж с Трампом летят его спичрайтер Росс Уортингтон и помощник, ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф.