США введут жесткие санкции против РФ, если стороны не договорятся по Украине — Трамп

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет вынуждена ввести против России жесткие экономические санкции, если стороны не достигнут договоренности по урегулированию на Украине. Об этом он заявил журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета во время полета в Анкоридж на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Экономически жесткие. Да, они будут очень тяжелыми», — сказал он в ответ на вопрос, какие Россию ждут последствия в случае отсутствия договоренностей.

«Я делаю это не ради себя, понятно? Мне это не нужно. Я бы предпочел сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней», — добавил Трамп.