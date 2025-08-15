Пятеро погибли, более 100 человек пострадали из-за ЧП на предприятии в Рязанской области
16:12 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять человек погибли, более 100 пострадали в результате ЧП на одном из предприятий в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.
«Сегодня утром на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. По предварительной информации, погибли 5 человек. Более 100 [человек] пострадали, в том числе из-за осколков стекла. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая», — написал он.
