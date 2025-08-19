Многолетний лед не растает за один день — китайская газета об отношениях РФ и Запада

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ошибочно ожидать, что лед в Европе, застывавший много лет, растает за один день, полагает газета China Daily, комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. По мнению издания, к конфликту на Украине привели десятилетия «напряженности и обид».

«Китайская пословица „три фута льда не образуются за один день“ точно описывает истоки украинского кризиса. Конфликт является результатом десятилетий геополитической напряженности и многослойных обид, вызванных пятью раундами расширения НАТО на Восток, укоренившимся антагонизмом между США и Россией, столкновением интересов США и Европы, а также непрекращающимся геополитическим соперничеством, которые переплелись, приведя к полномасштабному подрыву безопасности в Европе», — отмечает издание.

«Ошибочно ожидать, что лед в Европе, застывавший много лет, растает за один день на Аляске. <…> Между тем присутствие оружия США и НАТО на поле боя усложнило ситуацию», — указывает China Daily. По мнению газеты, процесс примирения потребует больших усилий. Но «история показывает, что какой бы сложной и неразрешимой ни была ситуация, дверь к миру и примирению никогда не должна быть закрыта».